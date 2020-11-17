法國GDP最後一季度或再跌2.5%-6%

法國國家統計與經濟研究所11月17日星期二公布了法國經濟健康狀況的新數字，根據報告，受到二度封城限足正常的嚴重影響，今年最後一個季度的法國國內生產總值預計還會在現有基礎上，再下降2.5%到6%之間。

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根據法國國家統計與經濟研究所的這份報告，僅在11月這一個月，封城限足政策就導致經濟活動與疫情前同期水平下跌13%，和上個星期法蘭西銀行出爐的研究報告基本相符。雖然這與第一次封城限足期間，4月份出現的暴跌30%相比，較為溫和，但也不容小覷。統計局稱，如果政府決定12月之前解封，那麼最後一個季度下跌程度會在2.5%左右；如果政府決定把封鎖政策延長到今年年底，這個數字會上漲到6%。

防疫限制措施與經濟活動水平下跌之間的關聯度並不令人驚訝，但統計局的這份報告，讓人無法不擔心明年法國經濟走出衰退的壓力之大。統計局分析認為，根據現有數字，2020年全年的經濟衰退程度應當是介於9%到10%之間，而非此間的9%。

由於本次限制措施和春季第一次相比明顯放鬆，統計局表示，建築行業遭受的損失要小很多，而傳統餐飲酒店業，娛樂行業等則是重創領域，經濟活動下跌幅度達到60%。有關家庭消費，統計局表示與疫情之前的同期相比，下跌了15%，雖則如此，還是比春天第一次封城限足期間要輕得多。統計局稱，鑒於上述情況，政府此前預計會出現的經濟重振，可能會有所延遲。有關2021年的國內生產總值走勢，統計局暫時還沒給出數字，但政府表示預期回升8%，不排除再次視情況進行調整與修改。