法國食品總局：沒有證據顯示動物製造新冠疫情與全球範圍病毒擴散

11月19日星期四，法國國家食品環境勞動衛生局（下稱食品總局）公開了一份“意見”，認為根據現已掌握的科學研究和數據報告，沒有證據證明貓，狗，豬，老虎等動物從病毒學角度參與法國境內甚至全球範圍性的新冠疫情傳播。

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法國食品總局對於上述觀點解釋道：“雖然現在有證據顯示，一些動物可以受到新冠病毒的感染，出現一些癥狀，並且可能會構成潛在的動物（感染）集中源，但並沒有科學證據表明，家養動物或者野生動物在法國乃至全球的新冠疫情流行當中扮演任何病毒學角度的傳播角色”。雖然尚無證據，但法國食品總局仍呼籲人們“在與這些動物接觸的時候，保持高度警惕”，例如貂這種“最有問題的動物，截至目前它們是唯一一種可以向人類與貓輸送病毒的動物”。

有關其他動物：全球出現了很多貓被感染新冠病毒的例子，“極有可能是因為貓接觸了患病的主人”；而狗雖然也有少數被傳染的例子，卻相對較少出現癥狀。另外，食品總局還呼籲主人注意倉鼠，鼬，兔子等家養動物，它們也很有可能被傳染。而普通雞，火雞，鴨等並無證據顯示能夠被傳染新冠病毒。豬和牛的情況還需要更多研究才能有初步判斷。還有一些比較不常見的動物，例如樹鼩，貉，果蝠這三種，目前被認為會被感染新冠病毒，但沒有證據顯示可以傳播給其他動物。

法國食品總局建議稱，確診感染新冠病毒的人士最好要嚴格遵守防疫距離，尤其是和他們的家養動物保持防疫距離，減少由人傳染動物的傳播途徑，在無法避免近距離接觸時，最好戴口罩。