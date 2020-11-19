Duoday與2020第24屆幫助殘疾人就業周

新冠病毒疫情沒有影響到2020年第24屆歐洲幫助殘疾人就業周（SEEPH）在法蘭西的舉辦。這一旨在促進殘疾人就業的活動在法國的焦點之一就是11月19日的全法第三屆雙向互助日（Duoday）。

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在歐洲議會的支持下，2020年第24屆歐洲幫助殘疾人就業周（SEEPH）於本周一（2020年11月16日）開始，預計將於星期天（2020年11月22日）結束。在法蘭西，第24屆歐洲幫助殘疾人就業周期間的最大關注熱點，就是11月19日周四組織開展的全法第三屆雙向互助日（Duoday）。

據法國殘疾人協會網站中的介紹，舉辦歐洲幫助殘疾人就業周活動的目標，旨在用一周時間，為企業ˎ 政界ˎ 協會ˎ 公民社會與求職的殘疾人士牽線。

2020年11月16日周一下午，法國財經部長Bruno Le Maireˎ 法國就業部長Élisabeth Borne，等政府高官，隨同法國政府中負責殘疾人事務的國務秘書Sophie Cluzel一起出席了在巴黎舉行的歐洲幫助殘疾人就業周（SEEPH）開幕式。

讓危機成為向包容性就業轉型的機遇

法國政府中負責殘疾人事務的國務秘書表示，危機不應妨礙這種極佳的交流。人們應有創造力，適應在封城狀況下，保持社交距離開展雙向交流的形式。讓這一危機成為向包容性就業轉型的機遇，敢於僱傭員工。。。

本台RFI周四也以視頻交流形式，參加了2020年法國第三屆Duoday雙向互助日活動。