農業

法國首次在養殖貂體內發現新冠病毒

Un élevage de visons contaminé au Covid-19 en France, les 1000 bêtes abattues le 22 novembre 2020 © AFP

作者： 法廣 3 分鐘

法國厄爾-盧瓦省（Eure-et-Loir）一養殖貂體內發現新冠病毒。農業部決定撲殺這個養殖場中千頭水貂。農業部表示，有關部門對另外三個養殖場進行全面檢測，一個沒有問題；目前還在等待其他兩個養殖場的檢測結果。