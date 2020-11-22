法國首次在養殖貂體內發現新冠病毒 發表時間： 22/11/2020 - 22:09 Un élevage de visons contaminé au Covid-19 en France, les 1000 bêtes abattues le 22 novembre 2020 © AFP 作者： 法廣 3 分鐘 法國厄爾-盧瓦省（Eure-et-Loir）一養殖貂體內發現新冠病毒。農業部決定撲殺這個養殖場中千頭水貂。農業部表示，有關部門對另外三個養殖場進行全面檢測，一個沒有問題；目前還在等待其他兩個養殖場的檢測結果。 廣告 繼續瀏覽後續 此前，丹麥、瑞典、荷蘭等歐洲國家也出現貂死於新冠病毒。11月初，丹麥發現變異病毒可能致疫苗失效，上千萬養殖水貂遭撲殺。21日，丹麥街頭出現抗議遊行，抗議政府決定將宰殺所有養殖貂，並“封鎖”國內主要貂養殖地。丹麥首相表示，丹麥已出現多起養殖貂將變異新冠病毒傳給人的病例。 今年8月以來，美國多個州養殖貂死於新冠病毒。猶他州、威斯康星州、密歇根州超過1.5萬隻貂感染新型冠狀病毒後死亡。政府部門正在調查，對十多家養貂場實施隔離檢疫。美國有大約36萬隻種貂，去年產貂皮270萬件。威斯康星是全美養貂業規模最大的州，其次是猶他州。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 新冠病毒