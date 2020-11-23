法國穩獲歐盟採購新冠疫苗15％份額

法國政府高官今天透露，歐盟採購新冠疫苗分批總量為兩億到3億劑只，按照人口比例，法國可以獲得接近涵蓋總人口需要的新冠疫苗，即15％份額。消息沒有提及法國第一批可注射疫苗的時間以及面向哪一些人群。

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據法國媒體今天消息，法國工業部長AgnèsPannier-Runache表示，按照人口比例分配協議，法國在歐洲總人口中的比例使法國可以獲得歐洲聯盟採購的新冠疫苗15％的份額。

這位高管正試圖讓公眾放心以及放心使用針對Covid-19的疫苗。

法國應在11月底之前簽署六份供應合同。

據AgnèsPannier-Runache稱，“我們有六份已簽署或正在簽署的合同：四份已簽署的合同和兩份預協議，其法律效應進入認證程序。到11月底簽署全部六項協議。“ 這些協議保證法國獲得歐盟采訂的新冠疫苗。

消息沒有提及，隨着新冠疫苗批量生產成長，法國的疫苗獲得的總量是否會常規增加。