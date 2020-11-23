薩科齊今天出庭受審 前總統第一人坐腐敗涉罪被告席

法國前總統薩科齊今天在巴黎輕罪法庭出庭，開始接受監聽案腐敗指控庭審。薩科齊的律師以及案中重要人物，前法官以及薩科齊本人共3人出庭。案審日程報告長3個星期。這是第一位法國前總統受指控涉嫌腐敗坐在被告席。薩科齊高聲譴責該訴訟，表示拼力捍衛清白與尊嚴。法國右派傳統大黨，但落入民意支持低潮的法國共和黨全黨重申全力支持薩科齊。

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薩科齊被指控腐敗以及濫用影響。此罪威脅監禁10年刑期，並加罰一百萬歐元懲罰。

目前不得而知的是，今天開庭走程序，是否維持庭審，因新冠病毒疫情以及前法官年邁健康欠佳，是否能夠維持庭審繁重的聽訊。

另外，不得而知的是，薩科齊長達3個星期的庭審期間，作為前總統，是否享有特殊規格待遇，避免被收監暫時拘禁，可以日日回家。薩科齊今天是以被告身份出庭。

薩科齊多次表明退休退出政壇。但是，政治評論認為薩科齊力拚捍衛清白，掃清退休生活的司法纏身，很可能再次投入政治，甚至出山競選2022年總統。薩科齊一段時間以來，接待共和黨所有覬覦出面競選總統大位的黨內大佬，被認為幕後操縱控制局面能力未減，實在距離退出政壇的宣稱遙遠。

薩科齊在受司法調查2007年總統選舉政治捐款以及競選費用違法的司法調查中，受監聽被發現，濫用權力與影響，通過律師試圖收買經手案件的大法官。於是在案中生出今天的司法案。儘管薩科齊指控受監聽非法，但人證物證都造成薩科齊必須面對指控。而今天出庭受審3人，正是此案中案3人。

法國輿論今天全部重點聚焦薩科齊被告庭審事件。