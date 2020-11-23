薩科齊“電話監聽案”庭審被推遲

23日法國前總統薩科齊因電話竊聽醜聞本應以“腐敗”和“以權謀私”等指控在法庭受審。但三名被告中的法官吉爾貝特·阿奇貝爾（Gilbert Azibert）身體不適，是否繼續庭審要等周四法庭的決定。2012年卸任總統一職後，薩科齊面臨多項司法指控，如庭審按時舉行的話，這將是他首次接受庭審。

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薩科齊被指控2014年從一名地方法官處非法獲取涉及他的一項調查信息。本台定於23日，65歲的薩科齊及其65歲的律師蒂埃里·埃爾佐格（Thierry Herzog）以及74歲的地方法官吉爾貝特·阿奇貝爾（Gilbert Azibert）共同接受庭審。他們面臨著最高監禁10年和最高100萬歐元的處罰。而他們否認有任何不當行為。

前高級檢察官吉爾貝特·阿奇貝爾持有一份醫生證明，證明在疫情控制不好的情況下無法出庭。法庭被提議採用視頻但遭到律師的拒絕。是否可以再開庭很難說。

薩科齊和埃爾佐格涉嫌承諾向阿奇貝爾提供在摩納哥工作的機會，藉此交換有關法國女首富、歐萊雅女繼承人莉蓮·貝當古（ Liliane Bettencourt）涉嫌在2007年總統大選時非法資助的調查信息。

2014年，薩科齊和埃爾佐格通過秘密手機通話，註冊名為“保羅·比羅斯”的別名，以方便進行私人會談。二人解釋稱購買這些手機是為了避免成為非法竊聽的目標。而法官懷疑他們實際上是為了避免被調查人員竊聽。

法官們發現，薩科齊及其律師埃爾佐格之間的討論表明，他們當時知道司法調查人員竊聽他們的官方電話，他們曾提到“法官在聽”。

薩科齊辯稱自己從未乾預幫助阿奇貝爾，此人也沒有得到高升摩納哥的工作，並且於2014年退休。調查法官認為，一旦提出了交易條件，即使承諾沒有兌現，也構成刑事犯罪。