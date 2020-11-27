法國明天進入“輕鬆版的封城限足”，有人歡喜有人愁

11月28日星期六，法國即將按照此前設定的解封路線圖，進入“輕鬆版的封城限足”期。被允許重新開張營業的商家早已開始準備，但至少要等到明年1月中下旬才能重新開業的餐飲業則一片哀嚎，另外醫療界也擔心放開之後的法國人，在聖誕節期間重新製造疫情走高。

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截至發稿，法國的新冠疫情各項指標性數據除了醫院當中日增死亡人數之外繼續走低，全國重症監護室病人存量正式跌破4000人大關，降至3871人，住院人數和新增確診人數也繼續下降。法國公共健康局在其周報當中認為，法國新增確診感染人數的高峰是在10月26日出現的，現在已經過去。法國政府正在準備疫苗方案，下周有相關報告出爐，預計最早今年年底開始為民眾接種疫苗。

從11月28日星期六開始，被列為主營“日常生活非必需品”的商店將重新營業，商家必須遵守特定的防疫規定，大型商場和超市也可以重新銷售玩具，服裝等等。民眾也可以從28日開始，在居所20公里以內散步或做運動，高爾夫，帆船，馬術等活動場地也可以重新開張，其他露天，並不和他人產生接觸的運動也重新被允許，這都得到了相關群體的積極回應。宗教場所則被允許在對人數等進行限制的前提下開放，這引發了法國主教聯合會的憤怒，他們要求宣布已經向法國最高行政院提交了抗議信，並希望能和政府達成一項“真正的協議”。

餐飲業群體也並不樂意明天即將執行的新規則。按照計畫，餐廳酒吧和咖啡等需要等到至少明年1月20日才有可能重新獲准營業，且要看屆時的疫情情況。餐飲業通過社交媒體，主流媒體等不斷發聲，要求和總統馬克龍見面，要求政府考慮從業人員近大半年沒能工作的情況，基於這一事實，重新考慮如何對其進行救助。

在“輕鬆版防疫”措施啟動之際，法國國家統計局27日宣布調高今年第三季度法國經濟反彈預期，認為將達到18.7%。