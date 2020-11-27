法國達成協議拯救Corsair科西嘉航空

國際航空業深受Covid-19疫情衝擊，有上千名僱員的法國科西嘉航空（Corsair）也不例外。對此，法國國家出手拯救。

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法國國家ˎ投資財團和科西嘉航空三方剛剛簽署了一份協議，要在2020年年底前拿出一個拯救深受Covid-19衝擊的法國第三大航空公司的重組方案。

據本台RFI周五（2020年11月27日）的法文報道，擅長經營海外航線的科西嘉航空是法國第三大航空公司，有員工1 100人。如同航空業中的其它同行那樣，科西嘉航空也深受Covid-19疫情影響。

法國國家ˎ 投資方還有科西嘉航空剛剛簽署了一份協議，計畫拿出一個金額3億歐元的重振方案。法國政府已表示，將同意企業貸款。據法國經貿類專業媒體論壇報的說法，國家提供的各類補貼最多可達1億4千1百萬歐元，其中有貸款或稅賦減免。

在此運作框架內，德國的兩家投資機構將出讓它們在科西嘉航空中的所有份額。由十多位投資方組建的財團將以單一股東的形式出現。這些投資者中，有基地位於安的列斯群島，留尼汪和圭亞那的旅遊業或酒店業的企業家，以及地方當局。就此，科西嘉航空的總裁對法國國家的參與感到歡喜，並在一份聲明中表示，這將使企業得以安心繼續開展危機管理。3億歐元的資金將能強化科西嘉航空的金融狀況。

法國政府現已承諾了一個賦予航空業150億歐元的重振方案，其中70億歐元撥給了法航。