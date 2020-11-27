法國關注埃塞俄比亞軍隊進攻默克萊

埃塞俄比亞政府一天前下達了對反叛的提格雷省首府默克萊城發起進攻的指示。由於通訊中斷，外界至今依然無法了解當地的戰況。法國關注事態發展，巴黎支持非盟輪值主席國的倡議。

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想要從提格雷人民解放陣線（TPLF）手中奪下提格雷省首府默克萊城的埃塞俄比亞總理2020年11月26日周四下達了發起進攻的命令。24小時後，外界對戰況依然知之甚少。

據本台RFI記者Noé H-B周五（2020年11月27日）發自亞的斯亞貝巴的報道，一些消息渠道說，雙方正在距離默克萊城以北40公里的Wukro交戰。這些說法也無法得到及時確認，因為，提格雷不僅處於軍事封鎖之中，也處於通訊封鎖之中。

埃塞俄比亞總理周四曾表示，儘管攻城即將開始，聯邦政府軍會照顧平民百姓。不過他要求民眾呆在家中，以避免被暴露在轟炸之下。軍方的一名發言人甚至表示，默克萊之戰將毫不留情。

拜登未來的美國國家安全顧問傑克·沙利文擔心，默克萊城內可能出現的戰爭罪行。持同一觀點的歐盟危機管理專員萊納契奇（Janez Lenarcic）在布魯塞爾會晤了埃塞俄比亞副總理。

法國關注提格雷事態發展

在巴黎，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周四接見了埃塞俄比亞政府官員。據法國外交部消息，到訪巴黎的埃塞俄比亞政府高官是副總理兼外長梅孔嫩（Demeke Mekonnen），他還會晤了法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）。

法國對提格雷的暴力加劇，以及埃塞俄比亞和蘇丹的人道局勢惡化表示了強烈的不安。法國外長重申譴責帶有種族動機的暴力行為，巴黎再次要求儘快採取保護平民的措施。法國支持非盟輪值主席國的倡議，旨在尋求政治途徑解決危機之道。