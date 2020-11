法國關注埃塞俄比亞軍隊進攻默克萊

存檔圖片:法國外長勒德里昂 攝於2020年5月 Le ministre français Jean-Yves Le Drian a reçu jeudi Demeke Mekonnen, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie. L'occasion d'exprimer la vive préoccupation de la France face à l'escalade de la violence au Tigré et à la dégradation de la situation humanitaire en Éthiopie et au Soudan. Image d'archive: Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian (photo de mai 2020)

© POOL/AFP 法新社 /File