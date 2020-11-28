法國解封第一天，70餘城市爆發反整體安全法大遊行

11月28日星期六是法國放鬆防疫限制的第一天。由於近期爆發多起警察涉嫌暴力執法的事件，全國多個城市爆發人數眾多的大遊行，對政府試圖推行“整體安全法”表示出極大的擔憂和不滿，並擔心法國的基礎價值觀受到威脅。

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根據內政部晚間的統計，單巴黎當天就有4萬6千人在街上示威，下午在巴士底廣場附近局勢一度緊張，示威者們製造路障，點燃火焰，在藍天下生髮出縷縷彩煙，散發出刺鼻的氣味。巴黎一些街道上停靠的汽車被點燃，公共設施也受到損毀。傍晚，一家報紙專賣店，法蘭西銀行入口處，和附近一家啤酒店被燒，消防人員不得不前來滅火。

除了巴黎之外，馬賽，雷恩，里爾，蒙彼利埃，斯特拉斯堡，里昂等70多個城市也爆發了大遊行，其中里昂警察局統計該地示威者人數有7500人，全國範圍有數萬人參與遊行，人們抗議的主題有：反警察暴力，反警察政府，反偏向專制獨裁，要求保全新聞自由，反種族歧視等等，在示威者們高呼的口號當中，敵意多指向內政部長達馬南，他的名字已然成為其強推的“整體安全法”的代名詞，人們高呼要他下台。另外示威者們還表示，“整體安全法”的內容讓人覺得並不安全，反而讓人感到“被搜捕，被跟蹤，一舉一動可能都會被監視，就像已經被定罪了一樣，而警察們則會受到這一法律的保護”，這會“讓法國走向一條破壞自由，鉗制新聞透明度的下坡路”。

“整體安全法”草案的第24條規定，如果“在警察或者武警進行干預的時候對其進行拍攝，拍攝目的是為了損害警察或武警的人身安全或者精神狀態，且畫面等所有材料當中暴露了警察或者武警的面部，或者可以將其識別出來”，“此類畫面等載體的傳播”“將讓涉事者面臨一年監禁，和45000歐元的罰款”。這一法案在國民議會雖然得到通過，等待參議院審核，但由於社會輿論壓力巨大，政府已經宣布提請獨立委員會對涉事草案進行重寫。