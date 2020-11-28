法國13萬示威者抗議整體安全法，起底風口浪尖人物之一，巴黎警察局長

根據法國內政部剛剛發布的統計報告，11月28日當天全國70多個城市爆發的反整體安全法大遊行共有13萬3千人參與，示威者抗議的主要目標之一，內政部長達馬南，晚間發聲，譴責針對警察的令人無法接受的暴力。

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內政部當天18點的統計顯示，全國共有13萬3千人參加了反整體安全法的大遊行當中，其中巴黎有4萬6千人。另外共有37名警察在與示威者的衝突當中受傷，其中27人是在巴黎維持秩序時受傷的。示威群體方面暫時沒有受傷人數統計出爐，但已經有許多警察暴力對待示威者的畫面大量流向社交媒體，法新社表示，一名敘利亞籍獨立記者在巴黎被警察打傷了面部。

示威人群的主要譴責對象包括總統馬克龍，內政部長達馬南，巴黎警察局局長拉勒芒等人，處在輿論風口的內政部長達馬南在當天晚間就遊行期間爆發的警民衝突再做表態，他表示，“今天再一次出現了針對維持秩序者（警察與武警）的令人不可接受的暴力現象”，“共有37名警察和武警受傷，而這只是暫時的數據”。這一條推特下方的評論當中明顯分為兩個方向，一方支持內政部加大力度保護警察執法時的安全，另一方則要求達馬南辭職。

示威者針對的另一位重要人物是巴黎警察局局長拉勒芒。這位強硬而坦然接受批評，甚至認為批評聲音是對他的另一種認可（法新社引述一名其近前人士的評價）的警察局局長行事軍事化，並對法國外籍軍團情有獨鍾。他本人也是法國外籍軍團的榮譽成員。拉勒芒職業生涯早些時候接觸過的人士也紛紛表示，他“嚴格律己，也嚴格律人”，“信奉國家戰略”，“醉心於歷史，尤其是拿破崙時代”。拉勒芒的前任是被解職的德爾佩赫，德爾佩赫當時當時被認為風格過於鬆懈。總統馬克龍點名後，接任的拉勒芒展現出的是對“執行國家任務，服務於國家”，“堅毅”，“共和國”的觀念。時任內政部長卡斯塔納當時在黃背心的風口浪尖叮囑拉勒芒，說，“您的手絕不能顫抖”。一年半之後，拉勒芒可謂是堅定而毫不動搖。但與此同時，這位巴黎警察局局長的家庭背景，教育背景以及職業發展軌跡，很難讓他被歸類於哪一個政治派別。有警察工會的負責人表示，拉勒芒“給人展現出來的是有盔甲，卻懂得傾聽的形象，他從不猶豫，和他共事，我們知道標準是什麼”。