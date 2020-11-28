英國脫歐：歐盟首席談判代表再赴倫敦

歐盟委員會中負責英國脫歐事務的首席談判代表巴尼耶及其團隊由於Covid-19疫情在接受了歷時兩周的隔離後，現已重返倫敦。儘管，原定達成英國脫歐協議的最後期限早已逾越，但雙方都相信，依然有希望在2021年1月1日前達成一項切實協議。

廣告 繼續瀏覽後續

就英國脫歐要與布魯塞爾達成一項協議，英國首相約翰遜曾把最後期限定在10月中旬的歐盟峰會，而歐盟方面則曾期待在11月初取得結果。但在Covid-19疫情衝擊，達成一項確定雙邊關係協議的最後期限早已超過，然而倫敦與布魯塞爾都相信，在明年元旦前達成一項切實協議的可能性。

據本台RFI記者Pierre.B周六（2020年11月28日）發自布魯塞爾的消息，歐盟首席談判代表ˎ 法國前外長巴尼耶（Michel Barnier）在啟程赴倫敦之前，會晤了在捕魚問題上最憂慮的八個國家的漁業部長們。這些八個歐盟成員國擔心，它們的捕魚船隊在英國脫歐後如何在英國水域內作業。這些國家向英國提出了一個折中建議：歐盟船隻向倫敦上繳15%至18%的收入。

這一建議，不論其最終結果如何，展現了歐盟在此問題上的想要達成協議的誠意。約翰遜首相決定，把捍衛英國水域主權作為其“重新控制”口號的一個象徵。

談判前景預估急不來

就歐盟方面而言，捕魚的經濟利益有限。但在這一象徵性問題上不容失敗。許多議題都已取得長足進展。談妥的協議內容已有600頁的多。在經貿平衡與未來的付款方式上還有許多工作未完。鑒於這是兩項自始就遇阻的話題，預計急不來。