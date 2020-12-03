將於12月9日全國哀悼前總統德斯坦 生前遺願一切從簡

法國前總統德斯坦感染新冠去世享年94歲。法國總統馬克龍3日發表電視講話。為追念前總統德斯坦辭世，12月9日周三將為全國哀悼日。馬克龍表示，以德斯坦的遺願，將不會像前任總統或公眾人物那樣舉行大型的悼念活動。馬克龍表示，這也體現了德斯坦謙遜的一面。根據法國全天候電視台BFMTV的報道，巴黎市民在12月9日可以前往聖-榮譽-埃勞( église Saint Honoré d'Eylau)追念前總統德斯坦。聖-榮譽-埃勞教堂位於巴黎十六區。

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1967年，德斯坦曾在盧瓦爾河畔沙馬利耶爾（Chamalières-sur-Loire）當過市長。3日凌晨，民眾紛紛以各種方式來悼念這位偉人。該市降半旗致哀。法國總統馬克龍3日在晚間新聞中悼念這位給法國社會帶來巨大變化的偉人。德斯坦曾經在沙馬利耶爾市正式宣布自己為總統候選人。他的家人表示；葬禮將在德斯坦故鄉盧瓦-謝爾省（Loir-et-Cher）的歐棟(Authon)舉行。

他的家人對法新社記者表示，德斯坦將和2018年病逝的小女兒潔桑特(Jacinte)葬在一起。2021年2月2日也就是德斯坦出生日時，歐洲議會將在斯特拉斯堡舉行盛大規模的悼念活動。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱德斯坦為“法國的偉大現代化者”。歐洲聯盟委員會主席容克讚揚德斯坦在歐洲一體化進程中發揮的重要作用。