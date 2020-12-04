從黃金30年到全球激烈競爭: 德斯坦往昔改革的今日迴響

1926年2月2日，魏瑪共和國的法國佔領區科布倫茨一個古老優渥，雙親背景勢均力敵的家庭迎來了一個男孩的降生，名叫瓦雷里-吉斯卡爾-德斯坦。1974年到1981年之間，他作為法國總統，給法國和歐洲留下了濃墨重彩的7年，和時間不可磨滅的政治遺產。

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出生後沒過幾個月，隨着父親被召回位於巴黎的法國財政部監察署總部工作，瓦雷里隨家人也遷居至巴黎第八區生活。他在德佔期完成了他主修的數學和哲學高中課程，並在短暫的軍隊經歷之後，進入巴黎綜合理工學院，到國家行政學院，再到父親曾經工作過的財政部監察署，並從戴高樂政府的財政事務國務秘書起步，進入政府，主持了為恢復政府預算平衡而進行的改革，以及強制財政平衡的立法，並在處理法國從美國處借來的外債軍費期間，和肯尼迪有過一段令他印象深刻而感觸頗深的交集：“現代感，煥發活力，舉重若輕，直率坦蕩”，讓年輕的瓦雷里-吉斯卡爾-德斯坦“驚訝而倍感懾服”。多年後，當他成為法國總統並通過各項社會，行政，人權改革（尤其改革離婚法，以及通過西蒙-韋依法，使得墮胎合法化…值得注意的是，墮胎合法化的大辯論引發了罕見的議會多數站出來激烈反對總統的現象，也使得德斯坦失去大量“無可挽回”的選民基礎）獲得“法國的肯尼迪”的稱呼時，肯尼迪早已遇刺，隨風成為世人的記憶。

工作風格基於數字與模型，在總統戴高樂口中，德斯坦曾經是他手下“最棒的出納員”，標緻雪鐵龍之前的集團總裁加列維也曾經評價德斯坦，“為了讓總統戴高樂像關注國防和軍隊一樣對經濟事務提起興趣，需要解釋清楚為什麼財政很重要，而吉斯卡爾當年就很是懂得如何做到這一點”。但這並沒有妨礙他在接下來的總統蓬皮杜時期推出了“7%貸款”，即後來被政治對手作為政治敗筆攻擊的，讓法國財政暈眩的“吉斯卡爾貸款”：15年間為了償還65億法郎，法國須連本帶利償還超過900億法郎。

但時代的滾滾大潮永遠沒有綵排和預演，輪到德斯坦自己成為總統時，撒切爾夫人，里根，鄧小平等風雲人物走上歷史舞台，這是一場自由主義世界的巨大循環之始。而法國進入了第一次石油危機的痛苦的時刻。30年的強勁增長伴隨着財富積累，法國陷入了危機關卡，貿易平衡惡化，通脹螺旋已然露出猙獰面孔。在此背景下，德斯坦政府推出了系列政策：暫時凍結物價，增加稅收，法國開始擰緊螺絲。德斯坦當時的總理雷蒙-巴爾曾經有一句名言，巴爾說道：“法國正在過着她無法擔負得起的日子”。雖然當時的法國負債佔國內生產總值比重只有20%，和今日的比重相差巨大，但對於當時的法國人來說，這一劑苦澀的藥，已經很難下咽（失業率同理）。結構重組鋼鐵冶金工業，數以萬計的工作崗位被取消，失業者百萬大關被衝破，這些也在1981年部分解釋了民眾為什麼轉而選擇承諾“未來會更好”的密特朗，而放棄了德斯坦。然而，德斯坦當年面對動蕩採取的包括減輕企業賦稅，鼓勵保住工作崗位，減少年輕人失業率，為經濟原因而失業的人們提供保證九成原工資水平的一年補貼等等舉措，在2020年看來，與馬克龍的新冠疫情期間經濟保全方案，有着異曲同工之處，未嘗不是當今險境的前期經驗積累，其中“一年當中維持九成原工資水平”一條，可以說是古早版的“非全時失業補貼”。（36歲成為財政部長，48歲成為總統，軌跡與馬克龍也何其相似…）另外，大力推進法國高速鐵路建設，強化核能發展，更新電話網絡，提出工業國聯手（先是G5，之後成為G7-G8），與德國並駕，驅動歐洲框架改革，鋪墊歐元的基礎（與德國的赫爾穆特-施密特）等等，德斯坦在他政治生涯的高亮期，是堅定的歐洲概念倡導者和捍衛者，暮年也不停歇地呼籲歐盟財政團結。歐盟終於在2020年感受到新冠疫情造成的第一波經濟痛感之後，開始考慮朝這個方向，往前邁進了一步。而德斯坦也在新冠病毒之下，因心衰於94歲高齡與世長辭。馬克龍在電視講話中向德斯坦致敬致哀，稱“已故的德斯坦總統在法國深刻變化的時候掌舵，見證了法國從戰後的黃金30年進入了全球激烈競爭的當今。他引領法國進入現代的社會，現代的組織架構，進入一個動力十足的歐洲，一個繁榮，卻不平衡初顯的全球化時代”。