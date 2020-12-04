德斯坦明天下葬 功過留給後人說

法國前總統瓦萊里-吉斯卡爾-德斯坦（Valéry Giscard d’Estaing）明天12月5日下葬，地點在他的家鄉。按照他的遺願，葬禮將在私人小範圍舉行。德斯坦是法國總統中唯一入選法蘭西學術院的終身院士，他曾以法國“存活最久”的前總統自居。

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94歲的法國前總統德斯坦未能抵禦冠狀病毒(Covid-19)於12月2日在位於法國中部盧瓦-謝爾省的歐通鎮（Authon）的府邸(Loir-et-Cher)，在家人陪伴下過世。下葬儀式定於12月5日周六在其家族領地舉行。他將被葬在妻子和家人的身邊。

德斯坦於1974年至1981年任法國總統，他與德國已故總理施密特共同推動“歐共體”走向以法-德為發動機的歐洲聯盟，他也是工業7國集團框架成型的重要推手之一。他在70年代後半葉大興城市化建設，啟動高鐵等基礎建設，並在石油危機中，立法規定房屋隔熱標準。他將巴黎一個火車站改為奧賽博物館。

吉斯卡爾-德斯坦是法國政治家中的文人。2003年，他剛出版第五部小說《Loin du bruit du monde》（遠離喧囂世界）之後，當選為法蘭西學術院（Académie française）的終身院士。

留下功過後人評

在吉斯卡爾-德斯坦留給法國和歐洲的遺產中，他的一部分工業政策受到批評，特別是忽略中小企業，扶持雷諾，標誌，雪鐵龍等大型汽車企業，導致中小汽車製造商因資金鏈突然斷裂而紛紛倒閉。從此多款法國高檔汽車品牌“絕種”。他也被批評者說成是法國黃金繁榮期的終結者。他開啟的移民家庭團聚政策，被認為給大批移民湧入法國打開了大門。他在非洲狩獵大象受到生態人士的激烈抨擊。但他在任內應法國著名影星碧姬·芭鐸（Brigitte Anne-Marie Bardot）的要求，推動立法禁止殺害海豹幼崽。

吉斯卡爾-德斯坦在1981年總統大選中輸給了社會黨候選人密特朗。法國從此有了第一個社會黨籍總統。