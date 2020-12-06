日增感染數量又衝上去了 法國年底解封兩項指標中的一項稍困難

12月6日星期天，距離法國總統馬克龍定下的全國解封日期還有一個星期多一點點。然而從新冠疫情的各項數據來看，距離解封，法國還遠未達標。

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馬克龍曾經宣布，法國全國從12月15日起解封，要滿足兩項指標：首先是單日新增確診陽性人數應當降至每天5000人以內，第二個指標是全國重症監護室的新冠患者人數存量要降至2500人到3000人以內。

根據目前的疫情報告，法國在星期天當天記錄到的單日新增確診陽性人數達到了11000人，遠遠高於5000人的指標，而且剛過去的這一星期，單日新增確診陽性人數在4005到14064人之間浮動，平均每天新增10500人確診。截至星期天，法國的確診感染率是10.7%，維持三天不變。有關第二個指標，重症監護室人數存量，法國已經沒有什麼壓力了：目前全國僅有3200多人仍在重症監護室，這與馬克龍要求的降至3000人以下，已經十分可及。

對於這一情況，醫護人員表示較為擔心日增確診人數的小幅上漲，到12月15日降至每天新增5000人“將會是不可能的”。但重症監護室的存量人數“屆時應該不會有問題降至3000人以下”。