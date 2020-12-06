法國政府承諾，整體安全法爭議條款將不會披着反分裂法外衣重出江湖

12月6日星期天，法國內政部長達馬南通過“星期天報”承諾，整體安全法的爭議法條第24條將會按計畫重寫，並不會被“回收”到反分裂法的草案當中，披着反分裂法的外衣重出江湖。

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本周三，法國部長委員會將正式接收重點保護法國共和國價值觀的反分裂-強化共和國價值觀法的草案，草案涉及幼童的上學年齡，對協會資金來源與宗教活動組織的檢查等內容，明年年初議員們將對其進行審議，但審議過程註定將不會平順，尤其是目前整體安全法引發的爭議遠未平息。根據政府目前的妥協方案，整體安全法法案第24條將被打回重寫，在保護共和國執法群體，和保護新聞，言論自由等之間達到一種平衡的關係。然而根據目前披露的反分裂法草案的細節，當中有與整體安全法第24條目的相仿的內容，並且這一次，在反分裂法草案當中，保護措施覆蓋的人群並不僅限於警察和武警等共和國執法群體，而是被延展到了所有的公務員。

根據現階段的反分裂法草案第25條，如果惡意披露，發布，或傳播受害者的個人，家庭，或職業信息，且通過這些信息可以查出受害者身份或其所在的地理位置，而且受害者是例如教師或警察等公共服務部門以及行使公安司法權力者，那麼信息的惡意披露，發布或傳播者將會面臨5年監禁，外加75000歐元的罰款。而此前政府承諾打回重寫的整體安全法第24條，則規定，若在警察或者武警執行任務的時候對其進行拍攝，且拍攝的目的是要損害警察或武警的人身安全或者其精神狀態，畫面等所有材料當中暴露了警察或者武警的面部，或者可以將其識別出來的話，涉事畫面等載體的傳播者將可面臨一年監禁，和45000歐元的罰款。

對於上述兩個法案當中兩款法條內容的高度相似性，內政部長達馬南承諾，將會按此前宣布的那樣重寫整體安全法第24條，不會讓這一法條隱藏在反分裂法當中被推出。他指出，“這不是政府的計畫，警察和武警畢竟情況十分特殊，我們將繼續對這一群體進行具體保護，至於整體安全法需要重寫的法條，建議等待議會給出一個結果”。