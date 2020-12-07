埃及總統塞西訪法 遭伊斯蘭世界圍攻的馬克龍表感謝

埃及總統塞西12月7對法國進行國事訪問。馬克龍感謝他在伊斯蘭世界圍攻法國後到訪法國，顯示對法國的支持。作為戰略夥伴，雙方討論了區域危機，並就“人與神孰高孰低”各自表述了看法。對於非政府組織呼籲關注埃及人權問題。馬克龍做了有節制地表達...

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在伊斯蘭世界因伊斯蘭先知漫畫而對法國發動仇恨圍攻之後，埃及總統塞西對法國進行國事訪問。他昨天6日抵達法國，由法國外長勒德里昂設晚宴接風招待。今天7日上午，他在法蘭西共和國衛隊141匹駿馬護送下，驅車到愛麗舍宮與法國總統馬克龍舉行會談。

埃及是法國在中東和非洲打擊恐怖主義的戰略夥伴。法國總統馬克龍今天周一上午在愛麗舍宮與埃及總統塞西舉行了會談。雙方主要盤點了區域危機，包括打擊恐怖主義，利比亞問題，巴以衝突，與伊朗有關的戰略挑戰，黎巴嫩政治危機…。

人與神孰高孰低

據法新社報道，馬克龍認為塞西總統在伊斯蘭世界對法國掀起仇恨圍攻之後訪問法國是對法國的支持，他因此向塞西表示感謝。馬克龍稱，塞西總統是一個“非常偉大的阿拉伯和穆斯林國家”的總統。他還說，法國和埃及團結共建“文明空間”。而那些對行使言論自由的人判死刑或仇恨咒罵的行為，在這個空間里沒有存在的位置。

馬克龍捍衛批評宗教的權利，他也捍衛人高於神的價值觀。他重申說，在法國，我們認為，什麼都不能被置於人和人的尊嚴之上。這是啟蒙哲學給我們留下的財產。

而塞西則強調宗教的“神聖”性。他重申埃及對法國歷史教師帕蒂用先知漫畫講述言論自由遭車臣伊斯蘭分子砍頭事件表示譴責，並承認，人有權按自己的意願相信和不信宗教。但他表示，堅持人類價值和宗教價值平等，傷數百萬人的心，是有風險的，這個風險讓他感到擔心。

有節制地談人權

埃及的人權狀況受到法國輿論的廣泛關注。多個非政府組織指控埃及當局踐踏人權，呼籲總統馬克龍向埃及總統塞西施壓。據法新社報道，馬克龍在會見塞西時，有節制地提到了埃及的人權問題。他表示，法國支持埃及轉型為一個“開放的民主社會，變成一個“活躍的公民社會”。

馬克龍在與塞西會談後向媒體交代說，他有機會，以朋友之間的信任和坦率，與塞西談了人權問題。他說，自己繼續堅持一貫立場，那就是主張一個開放的，社會的民主制度，認可一個具有活力的活躍公民社會。