法國反分裂法立法壓力巨大，美國擔憂法國宗教自由呼籲警惕太過壓制的後果

12月9日星期三，法國部長委員會將正式收到反分裂法草案，該草案預計明年年初提至國民議會進行投票。目前該草案引發的社會激辯被視為立法機構審核的難度前瞻計量表，無論是被指責為“讓整體安全法有關拍攝警察與武警權的爭議條款暗度陳倉的25條”，還是收緊對幼童進行的家庭教育，嚴打網絡仇恨言論並立法設置罪名，希望多管齊下捍衛世俗傳統，這份反分裂法的草案都沒有輕易可得到通過的跡象。

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12月8日星期二，法國政府(教育部)有消息透露稱，面對輿論壓力，將在幼童特殊情況下不去學校，而在家接受家庭教育的方面做妥協，此前，為了從最低齡防範極端主義滋生，法國政府希望嚴格要求幼童從3歲起前往學校接受教育。而美國也在同一天表示對法國的宗教自由產生憂慮。

美國國務院負責國際宗教自由事務的無任所大使薩姆-布朗巴克周二表示，他“很顯然對法國正在發生的事情感到擔憂”。他指出，“相信法國可能會出現具有建設意義的對話，這可能會有幫助，但當太過於壓制，情況可能會惡化”。薩姆-布朗巴克稱，“美方的觀點是，政府的角色是需要保護宗教自由的，您當然不能用暴力的方式來參與信仰活動，但如果您用和平的方式參與信仰活動，那麼您是有權這樣做的”。

由於在一些盎格魯-撒克遜國家引發了質疑，法國總統馬克龍在11月初通過英國金融時報發表聲明，指出“法國針對的是伊斯蘭分裂主義，不是伊斯蘭”。剛剛過去的周五，他再次試圖澄清，稱“法國和伊斯蘭之間沒有問題，法國和伊斯蘭之間甚至有着源遠流長的一段關係，法國只是想在把政治和宗教區分開來的情況下，建設共和國，而這一點是全世界很多地區有時候不太容易理解的”。有關因查理周刊事件餘波而慘遭殺害的法國教師薩繆艾爾-帕蒂，馬克龍也重申，“法國再一次遭到了攻擊，遭攻擊的原因是法國捍衛言論自由”。他表示，自己“對盎格魯-撒克遜的新聞媒體的報道感到震驚，這些媒體說，這些法國人真的很奇怪，他們侮辱了先知，他們不喜歡伊斯蘭，他們與這一宗教之間有問題”，並再次指出，“在法國，言論自由是全面而充分的，包括依據法國的法律，進行褻瀆”。