馬克龍呼籲國際合作調和“人類健康，動物健康，星球健康”，防範未來大流行病

12月8日星期二，法國總統馬克龍在一場未來農業科學計畫活動閉幕式上，通過提前錄製的視頻做了講話，當中呼籲全球合作調和“人類健康，動物健康和星球健康”，以防範未來可能發生的大流行病。

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馬克龍指出，“（新冠）全球大流行為我們敲響了警鐘…在彙聚了人類健康，動物健康和生態系統健康的生物學鏈條之上，農業從業人員是生命體的保障者…需要建立跨領域的方式，涵蓋公共健康，動物健康，地球健康，在地區，國家，國際等所有層級執行下去”。面對參會的科研人員，醫療界人士，農業技術員，種植者，養殖專家，環境專家等，馬克龍強調，“在座各位的智慧，是地球未來與農業的關鍵…二戰之後，法國和歐洲的農業對於民眾來說可謂充足，但我們現在面臨著新的任務，那就是在保證農業充沛的情況下，保全生物多樣性，遏制住氣候失調，同時尊重農業從業者們，和我們的消費者們”。

會議上，法國國家農業研究發展中心的生態系統發展科主任迪耶里-勒佛朗索瓦表示，“現在應該跨領域思考，例如有關病毒大流行的起源，很顯然在生物多樣性的流失，去森林化，和健康之間，有着關聯”。“A星球計畫”的科學委員會會長也指出，“雖然聯合國十年前就有類似提議，但十年之後，我們依舊在原地踏步，而病毒的大流行讓我們醒過來”。“A星球計畫”始於2018年，致力於成為類似法國國防高等研究院的高級農學機構。