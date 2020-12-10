法國12月15日逐步解禁 但萬分謹慎

法國總理、內政部長和衛生部長等人10日舉行聯合記者招待會，宣布聖誕節前逐步解禁措施。從12月15日開始，民眾外出不再需填寫“出行證明”，除海外省之外，本土15日起從之前的禁足改為宵禁。宵禁時間也從之前的21點改為20點。電影院、戲院和博物館不得開禁，需再等3個星期的時間，直至2021年1月7日後酌情決定是否開禁。而已經訂票準備到親朋好友處度聖誕節的人照例坐火車出“遠門”。法國國家鐵路局負責人已經表示，15日起坐火車的乘客不歸為是違反宵禁規定者。

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法國兩“禁”兩“開”。第二次逐步解禁吸取上次的教訓，採用20點宵禁的辦法限制大家的夜生活。宵禁包括12月31日晚辭舊迎新的“除夕夜”。

法國總統在宣布第二次禁足時曾經表示，在開禁時應把每日確診人數壓在每天5000人以內。而根據這一個星期的情況來看，這個目標遠遠實現不了。在過去的24小時中，單日確診人數高達近14000人。

法國內政部長達爾馬寧在記者招待會上表示，12月31日宵禁期間將加強警力檢查違反規定的人。反對黨歐佩爾(Julien Aubert )嘲笑現政府實施的是烏托邦內政。

歐佩爾表示，監察措施怎麼可能實施？12月31日是人們迎新年的熱鬧日子。他詼諧地表示：祝警察12月31日有好運！

法國電影院聯合會總代表塞巴熱(Marc-Olivier Sebbag)對政府不開禁表示非常憤怒。他對媒體表示，我們既氣憤有沮喪！

根據法國最新民調，36%的民眾對政府抗擊疫情表示有信心。這個比率比兩個星期前少了12個百分點。