公衛署：法國新冠疫情未來幾周很可能再次走高

聖誕、元旦節日即將到來，法國新冠疫情傳播形勢依然嚴峻。法國公共衛生署(Santé publique France)11日發布的每周疫情通報認為，未來幾周，法國新冠病毒傳播很有可能再次走高。總統馬克龍當日也在布魯塞爾參加歐盟成員國領導人峰會之後的記者會上，呼籲法國人在聖誕節期間，加倍小心。

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根據公衛署這份最新通報，新冠疫情傳播速度在連續四周大幅回落之後，新增感染病例下降的趨勢開始出現停滯。主要指數都呈現穩定狀態，而不再繼續大幅下降。11月30至12月6日的一周中，新增病例為7萬兩千一百一十二例，比此前一周 減少了6%。因新冠病毒感染住院治療的病例新增8424例，比此前一周減少9%。也就是說，在11月30至12月6日的一周中，法國每日平均新增感染病例都超過一萬人。

根據法國總統馬克龍11月24日宣布的方案，因應新冠病毒第二波疫情而自10月28日開始的二次封城防疫措施，11月28日開始分三階段逐步解封。12月15日應當進入解封第二階段，條件是每日新增感染病例降到5000人以下。 目前情況顯然與這個標準差距太遠。

12月11日，法國最近24小時內，新增感染人數為1萬3750人。

公衛署通報指出，目前的疫情發展趨勢預示未來幾周，傳播速度再次走高的風險很大，需要加倍警惕，尤其是在年底節日期間。

法國政府總理因此在周四晚間宣布調整了第二階段解封措施。原本應當自12月15日起重新開門的博物館、影劇院等文化場所將繼續關門至明年1月7日。對人們外出的限制開始放鬆，但宵禁措施的時間從原定的晚上9點提前至晚上8點。聖誕之夜例外，但跨年之夜將不可能外出聚會，共迎新年。

總統馬克龍周五在布魯塞爾歐盟峰會結束後的記者會上特再次呼籲國民在聖誕節家庭團聚的同時，不要忽略防疫措施。

歐洲各地近日都陸續面對第二波新冠疫情。比利時衛生部門近日警告，國內新冠病毒感染人數及住院人數都處在一個太高的危險水平。