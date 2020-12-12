科西嘉島將要求遊客提供核酸陰性證明！

節前希望到法國南部科西嘉島旅行的遊客必須持有新冠陰性檢測結果證明。核酸檢測要求從12月19日開始截止至2021年1月8日，11歲以下兒童免檢。違者將重罰135歐元。

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法新社12日消息，當地要求年底節前抵達科西嘉島的遊客應於72小時前持有核酸檢測陰性結果證明，違者將被罰款135歐元。省政府要求有關部門加強港口和機場的監測。

省長和當地衛生局負責人12日在一次記者招待會上表示：從12月19日至2021年1月8日，年滿11歲的遊客前往科西嘉島之前必須持有新冠陰性檢測結果證明。

倆人表示，決定之前，他們和該島的商業經營者和醫療部門進行了“廣泛協商”。他們在記者會上表示，“這項義務將是在登機前七十二小時內進行一次測試。 我們認為，無論是PCR還是抗原性檢測，檢測方法已經很普及，對遊客來說不會造成任何困難。

如果航空公司或海上運輸公司不直接要求乘客提供監測結果，後者必須在登機前寫一份“保證書”，以證明他們沒有染病也沒有任何癥狀。

省長和當地衛生局負責人還表示：檢測證明和保證書要隨身攜帶，並在警察進行抽查時能夠出示化驗室或藥房的證明，證明他們已通過新冠監測。違規者將被罰款135歐元。