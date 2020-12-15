意大利著名作家退還榮譽勳章抗議馬克龍高調接待埃及總統

法國總統馬克龍12月7日在愛麗舍宮高規格接待埃及總統賽西不僅遭受法國輿論以及國際人權組織的譴責，而且也引發意大利輿論的反彈，意大利著名作家與記者85歲的科拉多˙奧吉阿斯（Corrrado Augias）12月14日前往法國駐意大利使館退還法國授予的十字勳章以示抗議。

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2016年意大利一位28歲的大學生雷吉尼（Giulio Regeni）曾經因為聲援埃及茉莉花革命而被埃及當局逮捕，並且在被酷刑之後離奇死亡，意大利政府曾經召回意大利駐開羅大使，歐盟其他成員國也共同對此表示抗議。但是，幾年之後，意大利政府已經恢復對埃及的武器出口，不過，意大利民間卻無法遺忘這位年輕的大學生。

法國總統馬克龍12月7日在愛麗舍宮高調接待埃及總統賽西並且授予十字勳章引發意大利輿論反彈，奧吉亞斯將自己的十字勳章退回給法國時向法國大使表示對歐盟未能在針對埃及問題上統一立場表示失望。之前他在意大利共和國日報上發表文章批評馬克龍不應該對兇殺犯的公開同謀者西西頒發十字勳章。他質問道，十字勳章是為了表彰在軍事以及社會領域作出傑出貢獻的人，賽西究竟作出了什麼貢獻？ 他還在一份致法國大使的公開信中表示，雷吉尼（Giulio Regeni）的死亡是意大利無法癒合的傷痕，他曾經期待法國總統出於歐盟內部團結對此表示關注，但是，他對馬克龍的行為十分失望。對此，法國駐意大利大使的回應是法國將永遠站在捍衛人權的前線。

除了奧吉亞斯之外，意大利前文化部長 科菲拉迪（Sergio Cofferati）和意大利女記者卡斯特利納（ Luciana Castellina）也同樣因拒絕與賽西共享榮譽而決定將他們各自的榮譽勳章退還給法國。

自從香港抗爭運動爆發以來，面對香港警察對民主派人士的嚴酷鎮壓以及港府強硬推出國安法，法國國民議會多位議員以及維權人士也曾經呼籲法國政府追回法國授予林鄭月娥的十字勳章，法國政府至今未對此作出公開的回應。