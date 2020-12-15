法國正式以宵禁代替封城：12月15日起，您能做什麼，不能做什麼

12月15日，法國按照此前制定的方案，正式取消封城限足，轉而以20點到次日6點的宵禁取代之，12月24日聖誕夜除外。下面為您介紹根據新政策，您能做什麼，不能做什麼，政府建議如何做，以確保年末節慶之後，不出現疫情再度失控。

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首先，和上一次疫情宵禁不同的是，本次從12月15日起執行的宵禁開始時間提早了一個小時：從每晚20點，而非21點開始。宵禁期間，封城限足時可憑例外證明出門的事項，例如夜跑或者散步，被禁止。您可以選擇在宵禁以外的任何時候，沒有離家幾多公里的限制，出門鍛煉，且無需攜帶出門例外證明，但必須在20點之前回家。唯一能夠幫助您在20點之後出門透氣的，恐怕只有您的寵物，但不能離開居所方圓一公里的範圍，且要填寫相關的例外出門證明，選填“陪伴動物需求”相關一項。

另外，20點以後前往餐廳取餐也是被禁止的，不過您可以選擇送餐到家，正規送餐員將有權以職業與工作需求，在宵禁期間繼續為您服務，就像其他所有可以被證明的20點之後，6點之前上下班的需求一樣，不會被罰款135歐元。20點以後前往超市購物將被禁止，但您可以繼續去藥店，按照出門例外證明當中的“健康需求”一項，購買藥品等。此外，重大家庭事務，在政府邀請下參與社會服務等也是在宵禁期間被允許的。具體請移步內政部官網。

值得注意的是，雖然跨大區鐵路或空路出行得以重啟，但僅限於鐵路與空路（不包含私家車等），且只有12月24日沒有宵禁。重點：12月31日有宵禁，夜間不得因除了上述內政部鏈接當中提到的事項之外，自由行動。另外政府建議年末家庭聚會等期間，最好不要一次超過6個成年人相聚。

1月6日之前，電影院，劇場，博物館等繼續關閉，體育館，馬戲團，動物園，遊戲廳不得在室內接待人員，餐廳，咖啡廳，健身房等如期關閉至1月20日。