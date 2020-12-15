5G來了！法國運營商打響價格大戰

繼競爭對手SFR，布依格和Orange之後，法國又一大通訊運營商Free在12月15日正式啟動其5G移動網絡服務。

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本次Free開出的價格十分誘人，此舉大可引發新一輪價格戰：該公司提出，花4G的錢，就可以使用5G，固話用戶還能享受低價。這不僅令人想起了7年之前，法國從3G過渡到4G的時候，Free就因其非常具有競爭力的價格，被其他公司指責是“電信行業攪局者”。本次，該公司又打出了類似口號，宣稱自己提供“唯一不用多交錢的5G套餐”。具體而言，若已經訂購該公司其他服務，移動5G月費從9.99歐元到15.99歐元不等。

這令早先時候已經公布月費的其他法國運營商倍感不滿，Orange尤其指出，和Free相反，其價格背後是始終優質的服務，另外兩家公司使用的5G頻率也有差距。法新社指出，以每月150Go流量的套餐為例，Free的月費是19.99歐元左右，而其他幾家運營商價格是50歐元上下。不過，SFR和布依格已經推出25歐元套餐，每月可使用1350Go的流量。法新社指出，5G服務的陸續推出，雖然起始階段出現壓價競爭，但最終藉著5G的機會整體擡高手機月費，在所難免。

為了完成網絡鋪設工作，各大通訊商需要得到法國國家頻率管理局的技術許可，另外也需要在各大城市市政府走程序。現如今有不少大城市市長決定延期處理，巴黎市政府則將在本周三早上進行5G與環境關聯性的討論。