法國105歲女壽星命硬 染冠狀病毒痊癒逃過一劫

這位幸運的女壽星住在法國東南部阿爾卑斯山一間養老院里。她今年秋天在第二波疫情來臨時，感染了冠狀病毒，但熬了過來。上星期，養老院給她辦了105歲生日。

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這位命硬的女壽星名叫萊婭·拉維（Léa Lavy），她住的養老院位於著名的安納西湖地區。今年秋天，這個養老院遭第二波冠狀病毒疫情的衝擊，有近60%的人感染，其中33人不幸死亡。可是萊雅-拉維熬過來了。她是這個養老院中年歲最大的住客。

12月10日，萊雅-拉維過105歲生日。養老院和Parmenlan基金會的負責人斯特凡-理查德（Stéphane Richard）告訴法新社，院方和老人的兒媳還有幾位護理人員共同為她辦了一場小小的生日慶祝會。

因為疫情的關係，大家在客廳里都帶着口罩，給老壽星獻了一束鮮花，免了分享蛋糕的節目。據當地報紙Dauphiné libéré報道，這位老壽星向該報透露：“這讓我有點害怕”。老人還說，不久前她還住在自己家裡，搬到養老院才幾個月。

據這個養老院的負責人斯蒂芬·理查德說，養老院受到了第二次冠狀病毒Covid-19浪潮的嚴重影響。在“我們185名住客中有109人（近60％）感染了這種疾病，我們為其中33人的死亡感到痛惜。”