法國年底開始接種疫苗 首批100萬人

法國與歐洲幾乎同步，定於今年年底開始接種疫苗，預計首批接種100萬人。法國總理卡斯戴就接種疫苗活動推出三字經：“透明，警惕，決心”。

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法國定於12月最後一周啟動接種疫苗，第一批接種100萬人，優先高齡人群和養老院的工作人員。法國總理保證政府接種疫苗的戰略將高度“透明”。

法國國民議會昨天12月16日開始就法國政府未來幾周的疫苗戰略展開辯論。有20多名議員特彆強調“透明”的重要性，他們敦促政府在疫苗問題上保持高度“透明”，因為透明是人們信任的基礎。

法國總理卡斯戴Jean Castex表示，政府保證堅持三個原則：第一，完全的透明，第二，絕對的警惕，第三，堅定的決心。他重申，第一批將優先為養老院高齡人群和照顧他們的人員接種。

據法國世界報說，由於接種者須在21天後注射第二針，所以第一批接種的時段定為6-8周。

另據法新社說，法國在第一批接種疫苗之前，與歐洲各國溝通協商，特別是跟有邊界接壤的鄰國進行協調。據法國衛生部的文告稱，12月15日，法國與主要鄰國德國，比利時，西班牙，意大利，盧森堡，荷蘭，瑞士的衛生部長舉行了視訊會議，各國就跨邊境地區居民的接種疫苗問題進行磋商協調。

但是法國人接種疫苗的意願並不高。據法國衛生當局最新的一項調查，只有53%的受調者表示願意接種抗冠狀病毒疫苗。而今年7月的相同調查，有64%的受調者表示願意接種疫苗。