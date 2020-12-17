法國總統馬克龍冠狀病毒 Covid-19陽性 發表時間： 17/12/2020 - 10:52 法國總統馬克龍冠狀病毒Covid-19檢測陽性2020年12月17日 REUTERS - GONZALO FUENTES 作者： 古莉 3 分鐘 法國總統馬克龍檢測冠狀病毒 Covid-19陽性，禁足7天。這是法國總統府愛麗舍宮今天12月17日宣布的消息。 廣告 繼續瀏覽後續 法國總統府的文稿還補充說，總統馬克龍剛出現癥狀就進行了RTPCR檢測。該文告稱，根據對所有人的規定，馬克龍將禁足隔離7天。在隔離期他將繼續工作，並在他活動時保證遵守社會距離。法國與歐洲同步，在今年年底開始接種疫苗，預計首批接種100萬人。昨天16日法國議會討論法國政府未來幾周接種疫苗的戰略。20多名議員重複敦促政府保持“透明”。法國總理卡斯戴Jean Castex保證堅持三原則：第一是完全的透明，第二是絕對的警惕，第三是堅定的決心。他還重申，優先為養老院的高齡人群和照顧他們的人接種。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 法國 新冠病毒