馬克龍新冠中招，惹多國政要紛紛自我隔離

今天馬克龍宣布出現癥狀並接受新冠測試呈陽性，已經有許多法國和歐洲qi'ta國家領導人先後決定自我隔離。

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本周三，安東尼奧-科斯塔曾受邀到法國總統府愛麗舍宮赴午宴，席間討論了明年葡萄牙在歐盟輪值的事宜。今天馬克龍宣布出現癥狀並接受新冠核酸測試呈陽性，已經有許多歐洲國家領導人先後決定自我隔離，包括西班牙首相佩德羅-桑切斯，比利時首相亞歷山大-德克魯，歐洲理事會主席查爾-米歇爾等人，另外還有歐委會主席馮德萊恩，歐安組織秘書長古力亞等人有過密切接觸，但馮德萊恩和古力亞暫未宣布是否要自我隔離。

法國其他開始自我隔離的政治人物有總理卡斯泰，國民議會議長費朗等。另外法新社指出，共有12人在本周三晚間和總統馬克龍同桌進餐，其中許多是執政黨人士，這個數字遠遠超過政府下達的不能超過6名成年人共餐的防疫指示。不過參加晚宴的人們指出，他們的餐桌非常的長，每個人之間都有至少一米的距離，且房間得到了良好的通風，這“減少了他們互相之間彼此傳染的幾率”。

葡萄牙總理科斯塔在測試陰性之後，宣布取消所有需要他本人到場的日程安排，其中包括本周五訪問非洲兩處葡萄牙前殖民地的計畫。他表示自己“檢測結果是陰性，但等待衛生部門告知具體該如何行動之際，謹慎起見，仍自我隔離”。馬克龍則宣布自我隔離七天，但期間繼續遠程工作，不過周二和周三的黎巴嫩之行不得不被取消。他原本打算在那裡和聯合國部隊的法國軍人們一起度過聖誕夜。