馬克龍染疾憔悴錄視頻： 重重保護沒攔住新冠，以己為鑒勸民眾警惕

馬克龍在推特上發布的一則短視頻

12月18日星期五，法國總統馬克龍通過他的手機錄製了一段約三分鐘的短視頻，發布在社交網絡上，當中以親身感染新冠病毒的感想，勸誡全體民眾當心再當心。

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在這段視頻當中，馬克龍穿着深色高領毛衣，語速明顯和其他視頻的講話速度相比要慢，精神頭不足，表示自己和前一天確診之際有着相同的癥狀：疲乏，頭疼，乾咳。但他表示自己依舊在工作，只不過速度有所下降，“仍然在處理優先級的重要檔案”，並提到了新冠疫情危機和英國與歐盟的談判等。他承諾，自己“每天都非常透明地了解自身病情的走勢，沒有理由惡化”。

馬克龍自從本周四確診感染新冠病毒之後，就在巴黎郊區的凡爾賽市的拉郎特爾內宅邸隔離，由總統府愛麗舍宮首席醫生，前軍隊急診醫師讓-克里斯托弗-皮羅雄診治。第一夫人布麗吉特-馬克龍檢測結果呈陰性，在總統府愛麗舍宮隔離。

馬克龍在視頻當中還勸說民眾，稱自己雖然被重重保護起來，且他本人非常當心，卻仍然中招，這“顯示出，在這一病毒面前，真的無人可以說自己不會被感染”。他調侃道，自己感染病毒，“有可能是某個時刻的疏忽導致的，有可能是某個時刻不那麼幸運，因而中招”。他以自身為例，呼籲所有法國人警惕起來。

目前聖誕節和元旦臨近，馬克龍染疾，正值法國疫情有擡頭的趨勢：本周四全國新增確診人數又衝到了18000多人，仍然有2808人身處重症監護室，接受治療，全國陽性確診率下降徘徊在6.1%左右。