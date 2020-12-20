新科技：抗Covid-19病毒疫苗的冷鏈

Covid-19：在把握了冷藏技術之後，追蹤疫苗運輸過程中的溫度成為了關鍵。（存檔圖片） Le suivi de température pendant le transport des vaccins devient primordial. Ici, Pfizer et BioNTech sont les premiers laboratoires à rendre publics des résultats intermédiaires d'essais de vaccin en phase 3 (image d'archive / image d'illustration).

美國輝瑞制藥廠（Pfizer）和德國生物科技公司（BioNTech）聯合研發的抗Covid-19病毒疫苗需要保持在攝氏零下70度（-70°C），如何保證冷鏈在運輸過程中不出錯？法國取得了一項科技創新。

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為了保證試劑的有效性，部分抗Covid-19病毒的疫苗需要保存在極端低溫之中。如何保證冷鏈在運輸過程中不出錯？ 就此，法國蒙彼利埃（Montpellier）的科技新秀拿出了一項創新發明。在此予以簡介。

據本台RFI記者Dominique Desaunay周日（2020年12月20日）在法文«新科技»欄目 ( Nouvelles technologies) 刊出一篇採訪報道，介紹法國企業在令人頭疼的疫苗冷鏈領域裡的一項科技創新。

文章說，後勤人員正在準備把數百萬劑放在攝氏零下80度乾冰中的疫苗冷凍箱從實驗室運往存放地點。比如，美國輝瑞制藥廠（Pfizer）和德國生物科技公司（BioNTech）聯合研發的抗Covid-19病毒疫苗就需要一直保存在這樣的冷鏈中，否則疫苗的有效力就會削弱，甚至對人體健康造成危險。

疫苗運輸的關鍵是確保冷鏈

位於法國蒙彼利埃的 Koovea公司的主管Yohann.C指出，在把握了這樣的冷藏技術後，追蹤運輸過程中的溫度成為了關鍵。這家新科技公司研發了一種可聯網的自主傳感器，確保抗Covid-19病毒疫苗冷鏈的不間斷。這名企業負責人在採訪中還解釋說，讓這些小型自主傳感器裝在冷藏設備里，它們會把溫度數據實時傳輸到一個相應的手機軟件上。

存檔圖片：美國輝瑞制藥廠（Pfizer）與德國生物科技公司（BioNtech）聯合研發的抗Covid-19病毒疫苗需要保持在攝氏零下70度 (-70°C)。 Image d'archive: Le vaccin Pfizer / BioNTech doit être conservé à une température glaciale de moins 70 degrés Celsius (moins 94 Fahrenheit). © Daniel Roland AFP 法新社

法國這家年輕的科技公司成立於2018年，其設備已在眾多醫藥實驗室和醫院使用，也被用在易腐食品的保存和分發。未來可能將很快被運用於首批抗Covid-19病毒疫苗的運輸，其冷鏈將受到衛生當局的嚴格監督。