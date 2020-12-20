法國：所有來自英國的人48小時禁止入境

英國確認發現新冠病毒的新變種，傳播速度更快，感染人數已超過1000例。歐洲多國20日已經決定停飛往返英國的航班。德國衛生部宣布：暫停從英國和南非起飛的所有航班。意大利、愛爾蘭、荷蘭、保加利亞等國隨後跟進，紛紛決定暫時中止與英國的航班。為應對新冠病毒新變種，法國決定從在周日午夜起，所有來自英國的人48小時內禁止入境。

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法國政府20日晚表示，來自英國的航班、輪渡、陸路和鐵路運輸將暫時關閉48小時；48小時後待歐盟採取統一行動後，法方再酌情公布年底前更具體的限制措施。

法國交通部長讓·巴蒂斯特·傑巴里（Jean-Baptiste Djebbari）20日在接受LCI記者採訪時表示：法國等待歐盟統一措施中將暫時中止48小時來自英國的航班。歐盟也在考慮再從英國入境其他歐洲國家必須有新冠病毒核酸檢測陰性證明。法國政府發言人表示，這將尤其涉及到居住在英國的法國社區，他們中很多人計畫回法國度聖誕節。法國交通部長對記者表示：居住在英國，已經購買機票和火車票的法國人，可以改簽或退票。法國交通部商議好之後會設法讓他們回國與家人和親朋好友在法國團聚。

德國是第一個對英國宣布停飛令的歐洲國家。隨後，荷蘭、比利時、意大利、保加利亞、奧地利、愛爾蘭紛紛跟進。德國專家表示，疫苗對新變種病毒仍然是有效的。

意大利外交部長迪馬約(Luigi Di Maio)20日在推特上表示：英國方面已經發出警告，發現一種新冠病毒的新變種。作為政府，我們有義務保護意大利人，因此，我們將與衛生部長簽署一項法令，以中止與英國的航班。但他並沒有指明中止航班的具體時間。

世衛組織歐洲區域辦事處發言人說：“歐洲各地疫情傳播速度劇烈而廣泛，各國必須加倍採取控制與預防措施。”

荷蘭已經決定禁止來自英國的航班入境；但荷蘭方面尚未闡明是否將旅行禁令從客機擴展到航空貨運和鐵路客運。比利時除了自午夜起禁止英國航班入境24小時，也暫停歐洲之星（Eurostar）等通往英國的列車服務。

捷克共和國則宣布，過去2周曾在英國領土滯留至少24小時的入境人士，20日起必須接受隔離。

世衛組織19日晚推文：“我們正就新冠病毒疾病的新變種，與英國官員密切聯繫。”世衛承諾對變種病毒有更多了解後，會提供各國政府與民眾最新情況。