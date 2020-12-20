諾曼底姑娘獲2021法國小姐大賽冠軍

12月20日星期天，來自諾曼底的選手Amandine Petit攬得2021年度法國小姐大賽的冠軍獎盃。

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今年是法國小姐大賽Miss France賽事一百周年紀念年份，但由於新冠疫情，現場並沒有觀眾，只有400名人員到場，其中80人是嘉賓，另還有11名前Miss France，被有機玻璃隔開。另外參賽選手過去多個星期每天都接受病毒測試。

本次的冠軍Amandine Petit今年23歲，是卡昂的老年社會學架構與組織管理領域的研究生，今後可能會成為醫療養老院的主任。她在29個年齡介於18-24歲的選手中脫穎而出。她此前表示，“現代女性是強大的女性，捍衛美的價值觀，如今我在各位面前，展現的就是這一現代女性的樣子，展現出我們可以走多遠”，“我的名字很小（Petit在法語里意為‘小’），但我的志向很大”。

Amandine Petit來自Calvados的一個小鎮Bourguébus，得到了舉鎮支持，鎮上麵包店老闆非常激動，她表示自己很久以來都支持Amandine，“她是Bourguébus的孩子，她的父母，祖父母都是這裡的人...我們感到很自豪”。事實上，Amandine早在2015年就開始參加Miss France大賽，本次成為了諾曼底第七次捧冠軍杯的姑娘，上一次諾曼底姑娘捧杯是在2010年。