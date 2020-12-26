首批疫苗運抵巴黎  法國明天與歐盟同步接種

據法新社記者現場報道，由美國輝瑞Pfizer和德國BioNTech公司研發的首批抗冠狀病毒Covid-19疫苗，周六早上7點之前，被運到巴黎郊區的巴黎醫院中心藥房。

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據巴黎醫院公共援助機構機構(AP-HP)稱，封裝在3千900個小瓶中的1萬9千500劑疫苗，由一輛冷藏貨車從位於比利時東北部普爾斯（Puurs）的輝瑞工廠運來。

輝瑞-BioNTech疫苗於本周一獲得了歐洲藥品管理局的批准。隨後，法國衛生高級管理局(HAS)周四為在法國使用開了綠燈。

明天周日，法國與歐盟各國將同步開始首批疫苗接種。法國有超過6萬2,000人在感染冠狀病毒後死亡。法國首批接種選在兩個養老院進行。這兩個機構分別位於巴黎北郊的塞夫蘭市和法國東部的第戎市。

法國衛生當局決定從2021年初擴大接種範圍，開始為法國7000家老人院的老年住客和護工接種疫苗。

周五，法國發現了首例在英國出現的病毒變種感染病例，這名感染者是一位平常居住在英國的法國人。

據周五法國政府網站公布的數據，在過去24小時內，法國記錄到2萬0262例新增加冠狀病毒確診病例。法新社說，這個數字很高的部分原因，是法國人在假期與家人團聚之前，進行測試的人數激增。