法國啟動接種疫苗  78歲女士打第一針

78歲的莫麗塞特（Mauricette）於12月27日在塞夫蘭（Sevran）成為法國第一位在鏡頭前接受疫苗的患者。

法國今天１２月２７日啟動接種抗冠狀病毒（Covid-19 ）疫苗運動。今天上午近11點，一位78歲的女士在巴黎東北郊塞夫蘭市的勒內-穆雷（René-Muret）醫院內打了第一針，成為法國首位被接種疫苗的人。她說自己很感動。

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法新社發自現場的報道說，78歲的莫麗賽特在被注射輝瑞和BioNTech聯合研製的疫苗後說：“發熱了”。她微笑着接受在場醫護人員的掌聲。接着，第二名接種疫苗的是65歲的心臟科醫生蒙蘇耶大夫（Dr. Jean-Jacques Monsuez）。今天有20來名上年紀的人和照顧他們的人接種疫苗。

法國當局選定巴黎東北郊的塞夫蘭市和法國東部的第戎市的養老機構，作為今天第一波接種疫苗的城市。第戎市定於今天下午為老年人和照顧他們的人員接種疫苗。地點在第戎大學醫院中心旗下的Champmaillot老年病醫療中心進行。

法國政府設定的免疫目標是要在明年2月底，為法國7 000家養老院和老人醫療中心等類似機構的100萬名最年長和體弱者，以及照顧他們的人，接種疫苗。

法國當局的疫苗接種計畫分為三個階段。目標是在今年夏季之前，為1500萬人接種疫苗，先給最脆弱的人群接種，然後擴展到其他人群。

法國接種抗冠狀病毒疫苗是以自願為原則。免費，一應費用都由社會醫療保險機構支付。但是根據法國媒體昨天公布的一項調查，願意接種抗冠狀病毒疫苗的受調者，從52%下降到了40%。

昨天周六第一批1萬9500劑疫苗，從輝瑞在比利時的工廠運抵巴黎醫院的中央藥房。戴着口罩和特殊防寒手套的人員，把這款需在零下-70℃保存的疫苗轉移到特殊的冰箱裡。

法國衛生部長奧利維爾-韋蘭表示，這款疫苗可避免"95%的人轉為重症，將挽救許多人的生命"。