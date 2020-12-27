貝拉風暴襲擊法國1.8萬戶斷電 航班中斷

“貝拉”風暴在英倫三島上空肆虐之後，周日12月27日席捲法國西部，強風時速最高可達120公里，導致1.8萬戶家庭停電，空中交通中斷。

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據巴黎機場集團（ADP）的數據，在風暴最嚴重的時候，巴黎北部的戴高樂機場（Roissy-Charles de Gaulle） "37%的離港航班受影響"，"平均延誤50分鐘"。不過，巴黎南部奧利機場沒有延誤記錄，因為該機場擁有一條順風向跑道。

同一消息源說：在原定飛抵戴高樂機場的航班中，有三個改在奧利機場降落。這三個航班分別來自希臘，瑞士和貝魯特。同時，還有一架俄羅斯航空公司的客機改在阿姆斯特丹降落。一架盧森堡航空公司的航班起飛後掉頭返回。

此外，貝拉風暴穿越法國西北部時，還造成該地區公共配電網絡事故和斷電。據布列塔尼電網管理公司（Enedis）發布的新聞稿說，貝拉風暴在西部布列塔尼造成6,600戶家庭斷電，在西北部諾曼底造成6000戶家庭斷電，在北部的諾爾省和加來省，暴風雨最嚴重時，有6000戶人家停電不過該電網管理公司一位發言人說，到周日晚間，"絕大多數 "用戶應該會恢復供電。

法國氣象局稱，周日上午，菲尼斯泰爾（布列塔尼）和英吉利海峽（諾曼底）的強風橙色警報已經解除。但 "大西洋沿岸和法國西北部大片地區的陣風仍可達到100公里/小時。從法國西南部的旺代到阿基坦的沿海地區，強風速度可達120公里/小時"。