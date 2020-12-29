法國著名時裝設計師皮爾·卡丹去世 享年98歲

法國著名時裝設計師、商人皮爾·卡丹(Pierre Cardin)的家人12月29日宣布，他去世了。這位具有遠見卓識的設計師和成衣先驅，當天上午在巴黎西部的訥伊美國醫院中去世，享年98歲。

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作為二戰後法國高級時裝的革新名家之一，皮爾·卡丹在職業生涯中作出了一系列未來主義的創作，並推出了第一個男裝系列。作為一名成功的商人，他還為很多產品冠上了自己的名字。他曾與時裝設計大師安德烈·庫雷熱（André Courrèges）和帕科·拉巴納(Paco Rabanne) 一起，參與了二戰後法國高級時裝的復興。“我的腦袋總是在未來，我總是為年輕人創作。”皮爾·卡丹1922年出生在意大利，但在很小的時候就移民到了法國。這位意大利移民之子敲定了自己的命運，他神話般的命運讓他遠赴美術學院學習，其設計的服裝風格體現了六十年代的烏托邦思潮，靈感來自人類對太空的征服。

1922年7月2日，皮埃特羅·康斯坦特·卡迪尼（Pietro Costante Cardini）出生於意大利威尼斯近郊，他的父母都是農民。皮爾·卡丹在法國長大，他的家人逃離了法西斯主義，也是意大利移民的一部分，在當時法國不信任甚至是排外的氣氛中，他在戰後“創造了法國”。皮爾·卡丹對自己通過努力和天賦白手起家取得成功的歷史十分驕傲，正如他在2017年春季於法國移民歷史博物館舉辦展覽時曾說的那樣，“我是郊區來的孩子，我成了皮爾·卡丹。”回顧傳奇一生，他隆重地總結後並稱，“如果讓我重來一次，我會以極大的熱情再來一次。”

皮爾·卡丹是其父母7個孩子中年紀最小的一個，14歲時就在聖艾蒂安最好的裁縫當學徒，1944年進入巴黎著名的帕昆時裝店（Maison Paquin）。在那裡，他為法國著名導演兼編劇讓·科克托（Jean Cocteau）的電影《美女與野獸》設計了服裝和面具，之後又與艾爾莎·夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）合作。夏帕瑞麗是巴黎的意大利裔設計師，她也是畫家薩爾瓦多·達利（Salvador Dalí）和瑞士藝術家阿爾伯托·賈科梅蒂（Alberto Giacometti ）的朋友。1947年，皮爾·卡丹成為了剛剛在巴黎開設時裝店的克里斯汀·迪奧（Christian Dior ）的第一位員工。在這個令人羨慕的位置上，他自詡參與了迪奧女士經典西裝外套Bar的發明，參與了轟動一時的“新造型”的誕生並獲得巨大成功。

1950年，正是皮爾·卡丹為他以後的時裝事業大施拳腳的歲月。他用全部的積蓄在里切潘斯街買下了帕斯科時裝店（Maison Pascaud），並租了一個鋪面，獨立開辦自己的公司，並很快成了舉世聞名的服裝設計巨匠。在其職業生涯中，皮爾·卡丹曾3次獲得法國高級時裝界的“金頂針獎”（Dé d’or de la haute couture française）。他還建立了由服裝、化妝品、餐飲、傢具等多種產業組成的“皮爾·卡丹王國”，享譽世界。1992年，皮爾·卡丹當選法蘭西學院院士。作為第一個進入中國的法國時裝設計師，皮爾·卡丹曾在中國進行了長達30餘年的經濟和文化交流工作。