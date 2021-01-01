法國跨年夜：一場規模龐大的非法狂歡聚會

法國因新冠疫情而正在實施的宵禁措施在跨年夜期間基本得到了遵守，除了在雷恩市南部進行的規模龐大的狂歡聚會。

廣告 繼續瀏覽後續

在剛剛過去的跨年夜，除了幾個地下聚會之外，法國因新冠疫情而正在實施的宵禁措施基本得到了遵守。最嚴重的違反宵禁措施的事件是在位於法國西部的雷恩市南部進行的一場規模龐大的狂歡聚會，這一聚會彙集了來自全法國各地的多達2500人，其中不乏來自法國以外的人。

根據法新社的報道，在法國新冠疫情再度升溫的情況下，來自法國各地，甚至來自國外的約2500人於跨年夜在法國西部舉行非法集會，慶祝新年，而當局沒有能夠阻止這一派對的舉行。

法新社記者指出，1月1日星期五接近中午時，許多狂歡者仍在聚會的場所狂歡，音樂聲繼續轟鳴，狂歡者大多都沒有佩戴口罩。在舉行派對的場所前，也仍然停着很多的汽車，車牌號顯示，這些汽車來自全法國各地。

一架直升機在聚會區域的上空盤旋，但在聚會場所的附近，看不到憲兵。聚會發生在位於雷恩市以南的利約龍鎮（Lieuron）的一個叫做庫布頓（Courbouton）的地方。

根據中央政府在當地的省代表處的聲明，憲兵們在31日星期四的晚上曾試圖“阻止聚會的舉行”，但遇到了眾多聚會者的“暴力敵對”。在雙方衝突對峙的過程中，“憲兵隊的一輛汽車被放火燒掉了，另外三輛受到了破壞，憲兵們遭受了酒瓶和石頭的襲擊，造成了一些輕傷”。

法國檢察機構已對此展開了調查。