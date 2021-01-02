法國西部數千人聚集野蠻狂歡與警方衝突

法國西部利歐龍的機庫自除夕夜以來舉行的非法狂歡派對2021年1月2日上午10:15左右被警方控制了局面

法國疫情肆虐之際，西部布列塔尼周四開始出現2500多人參加的野蠻狂歡派對，這些人來自全國各地和外國。在震天響的音樂中，警方遇到石塊和瓶子攻擊，造成輕傷。

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法國政府指控這是不負責任的行為。法國內政部長吉拉爾德-達爾馬寧（Gérald Darmanin）對這種不顧疫情，公然違反宵禁法的行為很生氣。他周五晚間在博威市召開緊急會議，與事發地行政長官磋商對策。然後他在推特上承諾：將盡最大努力，恢復正常秩序。

有人看到通往瘋狂派對的道路已被憲兵封鎖。警方表示這是為了阻擋更多人潮湧入。據法新社發自布列塔尼首府雷恩的消息，周六上午，從除夕開始的瘋狂派對震天音樂中斷，狂歡者開始離場。但警方表示不排除音樂還會再次響起。

野蠻狂歡地點屬於布列塔尼4省之一的伊勒-維萊訥(Ille-et-Vilaine)。當地省政府說：周四晚間憲兵試圖阻止這場野蠻狂歡，但徒勞無功，而且遇到許多聚會者的暴力敵意。憲兵周四上午開始控制瘋狂派對的周邊道路，核查參加者的身份證件，開罰單。據同一消息來源說，在這些衝突中，"一輛憲兵車被人放火燒毀，另外三輛車被損壞，有軍人遭人投擲瓶子和石塊，受了輕傷"。

法國東部15省由於疫情變嚴重，宣布從1月2日開始，將晚間進入宵禁的時間從20點提前到18點。