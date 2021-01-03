法國東部進入宵禁加強版 政府種疫苗“蝸牛”速度挨批

法國東部15個省為抑制新的疫情爆發，本周末進入“加強版宵禁”，約600萬居民在18點之後不得出門。法國政府則因接種疫苗進展太慢，引發批評浪潮。

廣告 繼續瀏覽後續

法國東部15個省份從周六1月2日晚間開始，將宵禁啟動時間從20點提前到18點。大約600萬法國人晚上18點後不能再出門。這是今年第一個受到特別限制的周末。

這些省份包括上阿爾卑斯省，濱海阿爾卑斯省，阿登省，杜布斯州，汝拉州，馬恩省，上馬恩省，默爾特-摩澤爾省，默茲省，摩澤爾州，涅夫爾上索恩，索恩-盧瓦爾省，孚日省和貝爾福地區，大約有600萬法國人在18點以後不能離開家。

一些來自大東部Grand Est的民選官員還要求採取更多的限制性措施，包括對當地進行重新採取隔離禁足。

法國政府因接種疫苗速度太過緩慢引發批評浪潮。在巨大壓力下，政府發言人加布里埃爾·阿塔爾（Gabriel Attal）宣布，將加快每星期運送疫苗的節奏，增加向養老院配送疫苗的後勤手段。

據悉，目前法國接種疫苗十分謹慎，包括在接種之前須有醫學檢查等複雜規程。而政府發言人的表態，絲毫沒有減弱批評聲浪。因為法國的速度與德國相比反差實在太大了：

法國瓦倫西亞醫院中心的梅赫迪·梅杜比教授周六對政府的緩慢譴責說：“整個醫療界都不明白，為什麼法國與德國存在這種差距：德國每天接種2萬人，而我們每天只接種50人。”

此外，法國西部布列塔尼發生的非法除夕狂歡，2500人違反宵禁令聚集，且持續兩天，也給法國的防疫造成缺口。法國政府正在密切觀察戒備新一波染疫高峰到來。