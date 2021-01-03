法國非洲反恐部隊再遇襲：兩軍人殉職 其中一名亞裔女兵

兩名法國士兵，依沃娜-於恩中士（Yvonne Huynh左）和洛伊克-里塞下士隊長 （Loic Risser）在馬里的炸彈爆炸中喪生 2021年1月3日法國軍隊新聞社發布的照片

法國軍隊在非洲馬里的“新月沙丘”（ Barkhane）反恐行動再遭致命襲擊，繼6天前3名軍人殉職後，1月2日又有執行任務的軍車遭遇自製爆炸物，兩名軍人身亡，其中一名女性，第三名士兵受傷。

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法國總統府昨天發布聲明宣布，馬克龍總統 "極為悲痛地獲悉"中士伊沃娜-於恩（Yvonne Huynh）和下士班長洛伊克-里塞（Loïc Risser）在馬里東北部梅納卡地區遭遇自製爆炸物身亡。這兩名軍人都來自法國東部斯特拉斯堡附近的“哈古諾”第二騎兵團。馬克龍向這兩名 "在執行任務時為法國犧牲的士兵 "致敬"，表示他與這兩名軍人的親人和戰友一樣悲痛，並向他們保證全國人民都對他們心懷感激和聲援。

伊沃娜-於恩中士，卒年33歲，是一個小男孩的母親，根據她的姓氏判斷可能是越南裔，她是2013年法軍在非洲相繼展開 "藪貓"行動和“新月沙丘”行動以來，第一個在薩赫勒地區殉職的女軍人。另一位殉職的下士班長洛伊克-里塞，卒年僅僅24歲。還有第三名士兵受傷，已無生命危險。

法國總統府和武裝部隊參謀部昨天周六表示，法軍一輛輕型裝甲車在執行偵察和情報任務時 "成為簡易爆炸裝置攻擊的對象"。

法國陸軍參謀部表示，這兩起死亡事件，使2013年以來在薩赫勒地區反聖戰行動中喪生的法國士兵人數達到50人。之前12月28日，法軍在馬里一輛裝甲車觸雷，3名士兵身亡。

法國軍隊從2014年8月1日開始，在非洲撒赫勒與撒哈拉地區展開名為“新月沙丘”的反聖戰行動，與布吉納法索、乍得、馬里、毛里塔尼亞、尼日爾這5個前法國殖民地國家合作，代替2013年的“藪貓”行動。