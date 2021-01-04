接種疫苗 法國抽籤挑選35位公民諮詢

法國政府自12月27日開始接種新冠疫苗以來進展緩慢，受到批評。法國周一開始抽籤挑選35位來自不同階層的公民，政府兌現此前馬克龍總統承諾，將在整個接種新冠疫苗期間進行公民諮詢，傾聽他們支持或者反對意見。

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法國政府自12月27日開始新冠疫苗接種以來，到目前為止只有數百人接種，速度遠遠落後於英國、德國等國家，引起爭議。與此同時，法國今天周一開始抽籤挑選35位來自不同階層的公民，政府將就接種疫苗經常徵詢他們的意見，兌現馬克龍總統此前在11月24日的承諾，就是讓社會更多參與接種疫苗工作。

負責該項工作的法國經濟和社會理事會指出，選出的這35位公民需要最大程度上代表社會，反映法國人對接種疫苗的不同意見，包括從最抵制到最信服的意見。為了更具有代表性，抽籤還將按照年齡、性別、地區、學位水平、社會專業類別和住房類型進行。

政府該項徵求意見行動受到參議院綠黨代表埃絲特·本巴薩的批評，他說我們需要的是疫苗而不是這些減少不滿的做法。

法國政府承諾加快疫苗接種速度，避免不必要的延誤。 政府發言人表示，疫苗接種將在每個地區選擇的試驗地點開始，然後擴展到所有護老院，50歲以上醫護人員也將立即接種疫苗。總理卡斯泰表示，計畫到1月底為100萬人接種疫苗。