疫苗接種進展緩慢像蝸牛，法國政府急滅火

法國一護士在準備要注射的新冠疫苗，2020年12月30日。

法國新冠疫苗接種行動起步非常緩慢，備受批評的法國政府周一承諾要迅速提高疫苗接種的速度，不再只是對養老院里的人接種疫苗，把接種疫苗的對象擴大到所有有風險的醫護人員。

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衛生部長韋蘭周一下午在巴黎上帝醫院（Hôtel-Dieu）門前保證說：“明天晚上之前以及星期三”，“將會有一百來家醫院為他們的醫護人員以及城市裡自由執業的醫護人員進行疫苗接種”。

衛生部長還補充說：“我可以告訴你，今天我們在全國範圍內已經對數千人進行了疫苗接種，（疫苗接種）的速度將上升，而且，從星期三、星期四、星期五開始，速度還將上升得更快。”衛生部長在講完這番話之後，前往總統府參加由總統馬克龍主持的疫苗接種“跟進會議”。

根據“星期天日報”的報道，總統馬克龍本人批評法國疫苗接種的速度是“家庭人員一起散步的節奏”。法國的疫苗接種於12月27日在養老院中開始，根據法國衛生部，截至1月1日，只有516人接種了疫苗，遠遠低於德國的20萬人接種速度。

法國在野黨抨擊政府，指責政府的疫苗接種戰略過於謹慎和緩慢。共和黨的議會黨團主席達米安·阿巴德（Damien Abad）周一在接受《回聲報》採訪時，表示將要求議會就疫苗接種進行有“投票”的新的辯論，他還特別建議“要簡化疫苗接種的規程，對接種者同意這一原則，也要簡化”。