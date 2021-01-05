法國政府宣稱，法國新冠疫苗的接種將達到“巡航速度”

在新冠疫苗接種速度上備受批評的法國政府星期二承諾，要“擴大，加速和簡化”疫苗接種策略。1月底之前，開始對養老院以外的75歲以上的人接種疫苗，不久以後，希望接種疫苗的法國人也可以註冊登記。

廣告 繼續瀏覽後續

法國衛生部長韋蘭周二在一家法國電台上（RTL）保證說：法國的疫苗接種速度將在未來幾天內達到“巡航速度”，和鄰國一樣。”韋蘭還表示，昨天（周一）我們疫苗接種已經超過了2000，今後將以“指數”級增長。

與此同時，法國總理卡斯泰則在法國南部譴責法國各界對政府疫苗接種工作的指責，是“從來沒有拯救過任何性命的沒有結果的爭議”。

根據法新社的報道，法國最高當局將於周三上午召開衛生國防會議，然後，星期四，總理卡斯泰將就疫苗接種戰略召開新聞發布會。

法國的疫苗接種速度遠低於其他大國，比如德國或英國。法新社指出，法國政府的第一階段目標是，1月和2月兩個月，在養老院里的老人和員工中，給大約100萬人接種疫苗，但是，由於法國疫苗接種的開端緩慢，因此，一周以來，法國政府備受批評。

法國衛生部長韋蘭周二表示，在一月底以前，將開始給養老院以外的75歲以上的人接種疫苗，這將涉及大約500萬人，這些人的疫苗接種大約需要幾個星期或者是幾個月的時間。在此之前，法國第一階段的疫苗接種已經擴大到了50歲以上的醫護人員，以及50歲以上的消防員和家政人員。