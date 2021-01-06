法國呼籲德黑蘭即刻釋放遭扣押的韓國運輸船

伊朗媒體1月4日報導，一艘懸掛韓國國旗的運輸船因排放化學物污染波斯灣，已經遭到伊朗革命衛隊扣押。法國方面要求立即釋放運輸船“韓國化學號”（HANKUK CHEMI）。法國外交部在一份聲明中表示：我們譴責伊朗當局扣押了一艘韓國商船。這一事件加劇了該地區的緊張局勢。“法國呼籲立即釋放船隻及其船員，並重申其必須維護區域安全與穩定以及航行自由的重視。

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德黑蘭和首爾的關係正處於緊繃，因存放在數家韓國銀行的伊朗資金由於美國制裁而遭到凍結。

根據英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）稍早在官網發布的消息，伊朗當局和一艘商船在霍爾木茲海峽（Straitof Hormuz）發生“互動”，導致這艘船改變航道駛入伊朗海域。

韓國外交部在聲明中表示，韓國在荷莫茲海峽駐守部隊已經派往當地。

英國海事安全公司安布瑞（Ambrey）指認這艘船是懸掛韓國國旗的“韓國化學號”（HANKUK CHEMI）運輸船，並指稱這艘船似乎已遭到扣押，此後追蹤到它都在伊朗領海內移動，朝向阿巴斯港（Bandar Abbas）前進。

根據安布瑞說法，這艘船的船東是韓國航運公司DM Shipping，出事前最後一個停泊的地方是沙特阿拉伯朱拜爾（Jubail）的石化碼頭。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）發布的照片顯示，據稱是伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）的快艇押送載運7200公噸乙醇的韓國化學號。

海事安全公司Dryad Global官網發布的消息則說，韓國化學號在前往阿聯酋富查伊哈（Fujairah）的途中，“很可能”在霍爾木茲海峽“被伊朗軍方扣押”。

沙特阿拉伯國營電視台“阿拉伯衛星電視台”（Al Arabiya）稍早也引述不具名消息人士報導，一艘懸掛韓國國旗的化學品運輸船遭到伊朗扣押。

塔斯尼姆通訊社報導，遭到扣留的船員包括韓國籍、印尼籍、越南籍和緬甸籍，但未透露人數，僅表示這艘船目前扣押在阿巴斯港市。