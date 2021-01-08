新冠激增 世衛呼籲歐洲加大防控病毒變異毒株力度

新冠病毒近期繼續在世界多國激增，美國單日死亡人數超過4千，巴西新冠死亡總人數累計超過20萬，歐洲處於新冠病毒傳染快速地區。隨着新冠病毒變異株的傳播，世衛組織呼籲歐洲加大防控力度。

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新年伊始新冠病毒繼續在世界多國肆虐，美國單日死亡人數超過4千人，巴西新冠死亡累計總數超過20萬人，成為全球新冠死亡第二多國家，歐洲處於新冠病毒傳染快速地區。

由於新冠病毒在傳播過程中出現變異毒株，在歐洲的22個國家都有發現，法國就有兩處傳染變異毒株集中傳播地區，分別在法國西北部的雷恩(Rennes)和巴黎南部的巴涅(Bagneux) ,目前總共有20多人感染。

鑒於新冠變異毒株傳播速度快，感染力強，世衛組織今天呼籲歐洲各國在抗擊疫情過程中做出更大努力，應對嚴峻挑戰。

法國決定加快接種疫苗速度，從1月18日起75歲以上老人可以開始接種。在英國首先發現新冠變異毒株後，法國關閉了兩國間的邊境，以便阻止變異毒株的傳播速度。

法國總理卡斯泰周四晚間表示暫時不會重開與英國的邊境，同時法國的文化和體育設施關閉到一月底，餐館和酒吧在二月中旬前不會開門。法國會新增10個從晚6點開始的宵禁地區。對於高山滑雪場所的登山纜車是否開放要等到1月20日再做決定。

世衛組織指出世界各國開始接種疫苗，而且從2019年12月開始統計全球累計有188萬4千多人死於新冠疫情。