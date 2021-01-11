巴黎舉行“生物多樣性”峰會 重啟相關國際談判

法國總統馬克龍在峰會上呼籲採取更加積極的具體保護生物和環境行動

2021年伊始法國與聯合國及世界銀行於2021年1月11日在巴黎聯合舉辦聚焦生物多樣性峰會，主題為“同一個地球” ，有30多國政要等通過視頻參加，法國總統馬克龍呼籲採取更加積極的具體保護生物和環境行動。

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聯合國秘書長古特雷斯，歐委會主席馮德萊恩，歐盟輪值主席德國總理默克爾和世界銀行行長戴維∙馬爾帕斯等來自世界30多國的政要、國際組織、企業和協會代表等進行視頻發言。

峰會討論圍繞4個主題展開，保護陸地和海洋生態系統 ; 促進農業的生態轉型 ; 督促各國利用財政動員來保護生物多樣性, 積極進行融資以及毀林現象、物種與人類健康之間管理問題。

法國總統馬克龍今天強調本次峰會是在聯合國框架下包括生物，環境和氣候的峰會，提醒大家要正視危機採取更積極具體的保護環境行動。

本次峰會也啟動今年系列關於保護生物，環境和氣候國際會議，如先在馬賽隨後在昆明舉辦在聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會，另外在蘇格蘭的格拉斯哥預計年底將舉行第26屆氣候大會。

由於新冠疫情肆虐嚴重，因此更加凸顯今年舉行的系列生態環境和氣候會議在保護自然和生物以及人類賴以生存自然環境的重要性。