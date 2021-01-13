法國政府將就遏制新冠疫情採取新措施

法國總統馬克龍1月13日周三上午主持了遏制新冠疫情國防會議。預計法國政府將會採取減緩新冠疫情在法國傳播的新措施，但是衛生專家們則呼籲要加快疫苗的接種力度，以控制傳染性最強的變種新冠病毒在法國傳播。

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根據法新社的報道，在現有階段，當局似乎排除了重新封城或封國的可能性。但是，據接近政府的消息來源稱，政府正在考慮的一個可能是：將目前在法國25個省份實施的從下午6點開始的宵禁措施擴大到更多的省份，甚至會擴大到法國全國。法國總理卡斯泰將於星期四傍晚召開新聞發布會，屆時會宣布新的措施。

給法國最高當局做決策提供諮詢的新冠科學委員會的主席讓-弗朗索瓦·德爾夫拉西（Jean-François Delfraissy）周三在一家法國電台上就法國的新冠疫情做出了非常矛盾的表述。他說，“一方面，從感染人數上看，法國的情況要比所有的歐洲國家都要好；另一方面，自12月中旬以來，法國的數據一直停留在高位上不下降，甚至還略有增加。德爾夫拉西說，我們尚沒有對12月31日跨年夜活動對新冠疫情的影響有確切的了解，同時，醫院的床位和重症監護病床的床位佔用率相對較高，但也並沒有快速上升。”

德爾夫拉西還表示，有可能需要採取一定數量的嚴格措施，但法國的情況還沒有到極端緊急的狀態。另外，德爾夫拉西領導的新冠科學委員會建議政府繼續讓中小學開門，但要加強觀察。